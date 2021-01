E lo sfogo di Filippo Nardi non si fa attendere.

Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo al Grande Fratello Vip in seguito ad alcune battute fatte da Cecilia Capriotti che – dopo aver scoperto di essere stata nominata dalla conduttrice – l’ha attaccata accusandola di essere una falsa e di averle estrapolato delle confessioni private sulla sua vita.

Qualche ora fa, ironizzando, ha pure detto di aver dormito male alludendo al russare della Ruta che, di punto in bianco, è andata in zona piscina in lacrime.

MTR: “Sono solo incazzata. posso esserlo dopo 120 giorni? Sono fatta così. Non posso cambiare ma le cose le vedo” #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/jIwyPWqQbP — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Durante lo sfogo, Maria Teresa Ruta ha anche parlato delle nomination ricevute sempre senza una reale motivazione e della sua insicurezza fisica, confessato a Stefania Orlando: “Mi vedo brutta nelle clip“.

Stefani tenta di consolare MTR ma lei continua nel mental breakdown: “Mi vergogno, sono brutta nelle clip, sempre. Lo so che non sono giovane e non sono rifatta”

(Sei un fiore comunque MTR) #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/5tdyIZrVbs — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Contiua la straziante crisi di MTR: “Tutte le nomination mi sono state restituite alla grande. Se ne ho fatta 1 io, ne ho prese 2 e quindi sono sempre in debito” #mtrvip #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/mNdjn2VoJq — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Stefania tranquillizza MTR citando quello che, sommessamente, sostengo da ieri sera: “E’ la stessa cosa che successe con la Contessa quando mi disse <guarda che non ti nomino stasera> Non è un patto” #mtrvip #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/UE1MTl4Bdn — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

“Quasi” tutta la casa corre ad abbracciare MTR: “E’ il tuo primo sfogo, ci sta. Non sentirti in colpa di nulla” #mtrvip #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/JImnyp7z59 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Lo sfogo è diventato virale sui social e Filippo Nardi, purtroppo, non si è lasciato scappare l’occasione di commentare così: