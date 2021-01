Su Biccy continua senza sosta la carrellata di spot trash che hanno realizzato le attuali vippone del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento è Maria Teresa Ruta, che nel corso della sua carriera è stata testimonial sia della Y10, sia delle patatine di Amica Chips.

Due pubblicità diversissime fra loro ma ugualmente trash.

La prima risale al 1990 ed è stata trasmessa per mesi sulle reti Rai e Mediaset. Nel promo si vede Maria Teresa Ruta nella sua Y10 parcheggiare davanti una edicola per correre a comprare un quotidiano. Guidando una macchina elegante per donne eleganti, il suo arrivo ha attirato le attenzioni di un fioraio sulla ventina che – per omaggiarla – le ha poggiato una rosa proprio sul cruscotto. Un gesto che la conduttrice ha apprezzato e che ha ricambiato facendogli l’occhiolino.

“Sapete perché Maria Teresa Ruta ha scelto la Y10 a fari LX? Perché ha un’eleganza così naturale!” – dice la voce narrante, che conclude – “Y10, piace alla gente che piace”.

Ecco il video:

Ma la carriera di Maria Teresa Ruta con le pubblicità non è finita qua, perché negli anni 2000 ha posato per una promo di Amica Chips con tanto di slogan “la patata attira”, che il creatore ha commentato anni dopo quando è stato arruolato Rocco Siffredi come nuovo volto del brand (“Io di patatine ne ho prese tante: gustose, fragranti.. Non ce la faccio a stare senza, le ho provate tutte: americane, tedesche, olandesi, con la sorpresa. Le mangiamo così, anche tre alla volta, ma nessuna è come questa. Fidati di uno che le ha provate tutte, Amica Chips è la migliore“).