Lo scorso settembre Serena Grandi e Andrea Cardella hanno rivelato che a Roma circolerebbero alcune voci secondo le quali Patrizia De Blanck si laverebbe poco. La Marchesa d’Aragona durante una puntata del GF Vip aveva riferito proprio queste dicerie alla diretta interessata. Ieri sera anche Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno toccato l’argomento, parlando della stanza in cui dorme la nobildonna. Secondo il 25enne è impossibile stare nella camera della contessa, per colpa del cattivo odore e dello sporco.

“Unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è un brutto odore. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Ragazzi è sporca, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto. Dirle di pulire? Ma cosa? Ditele voi qualcosa. ‘Scusi Contessa dovremmo spostare la sua roba un attimo per pulire la stanza’. Infatti io col cavolo che vado a fare i massaggi lì dentro”.

La Ruta ha confermato quanto detto dal coinquilino: “Io oggi sono andata in quella camera per prendere i bigodini, è improponibile. Non si può dormire in quel posto, impossibile, è sporchissima. C’è di tutto, roba da mangiare, avanzi, è qualcosa di assurdo. Bisognerebbe pulirla. C’è un tanfo. Io ho preso la cannella bollita, perché non riuscivo a stare lì dentro. Se devi fare un massaggio devi stare in un ambiente sano e aromatizzato che esprime quello che è il momento. Non ci si può stare dai“.

Se la contessa dovesse scoprire i discorsi di Maria Teresa Ruta e Tommaso…



Maria Teresa Ruta dice alla Orlando che la Contessa non vuole che si sappia che “si lava poco”.