Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò potrebbero non essere gli unici gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini a far parte del cast di Tale e Quale Show, dato che TvBlog ha fatto pure i nomi di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Non è specificato se la loro partecipazione sia in coppia (come hanno fatto proprio al Grande Fratello Vip nel corso delle prime puntate) o singolarmente, quel che è certo è che entrambe si sono presentate al provino sostenendolo egregiamente.

Ecco cosa si legge su TvBlog:

“Nello specifico siamo in grado di dirvi che è stata vista e sopratutto sentita Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che ha partecipato all’ultima edizione del popolare programma di Canale 5 e che abbiamo visto nel corso di una puntata suonare il pianoforte insieme ad Alfonso Signorini. […] Torniamo ai provinati, non solo Guenda però, ha fatto un provino anche l’inseparabile mamma, Maria Teresa Ruta, quindi potrebbe pure accadere, così come è già accaduto nel Gf vip 5 che le due partecipino insieme alla nuova edizione di Tale e quale show“.

Il Grande Fratello Vip 5 a livello mediatico è stato un grande successo e questa massiccia presenza di ex gieffini alla corte di Carlo Conti ne è una conferma. La domanda resta solo una: quanti ex concorrenti del GF di Alfonso Signorini Rai Uno deciderà di arruolare? Considerando che generalmente i cast di Tale e Quale Show sono composti da 10-12 concorrenti, se Carlo Conti prendesse tutti i sopracitati metà volti della nuova edizione sarebbero ex del GF Vip. Un po’ troppi?