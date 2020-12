Come previsto ieri sera Filippo Nardi è stato squalificato dal GF Vip per le gravi affermazioni fatte su Maria Teresa Ruta. La casa si è spaccata a metà, da una parte quelli che hanno supportato la Ruta e dall’altra quelli dispiaciuti per l’uscita del conte.

Dopo la fine della puntata la De Grenet ha accusato Maria Teresa Ruta di non aver mai fatto presente a Filippo che i suoi sfondoni le davano fastidio. La conduttrice ha replicato rivelando che in realtà aveva parlato più volte con Nardi delle sue uscite volgari.

“Lui comunque non smetteva di dire certe cose. Era una sorta di accanimento. Poi avete visto quante cose hanno fatto vedere? Tante altre invece non le hanno trasmesse, l’ha detto anche Alfonso che alcune non le hanno potute mandare in onda. Erano cose gravi hanno detto, capite? [..] Non è vero che non l’ho mai avvisato. Se devo essere precisa non è che gli ho detto che mi ha detto cose antipatiche, gli ho detto ‘Filippo non dirmi questo’. Non sono andata nel dettaglio, ma gli ho fatto capire che non mi faceva piacere quel comportamento. Io non gliele ho dette nello specifico perché non volevo metterlo in difficoltà”.