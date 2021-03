Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando nelle ultime settimane passate nella casa del GF Vip hanno avuto qualche discussione. Nei giorni scorsi la cantante di Babilonia è anche stata parecchio fredda nel parlare della sua ex coinquilina: “Non ho nulla da chiarire. Ci siamo solo incrociate a Domenica Live. Ci sono state delle cose che ho letto che non ho condiviso. […] Una telefonata si può fare da parte di entrambe. Evidentemente nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla“.

Per questi motivi abbiamo pensato tutti ci fosse della maretta tra le due gieffine, ma potrebbe non essere così. Ieri ospite a Pomeriggio 5 Mary T ha dichiarato di essere in buoni rapporti con la collega e di averla sentita la mattina al telefono: “Ma come abbiamo litigato? Non è così, anche se lo dicono i giornali, anzi, l’ho sentita stamattina“.

Non ci sarà stata una vera catfight, ma viste le parole della Orlando, sicuramente un po’ di maretta c’era, ma come al solito l’adorabile Mary T minimizza e butta tutto in caciara (come ha fatto con Lorella Cuccarini) e anche per questo va amata.

Maria Teresa Ruta ribadisce di non aver discusso con Stefania.

“Visto che oggi a Pomeriggio Cinque non ho avuto il tempo di rispondere, lo faccio adesso. Tra me e Stefania Orlando non c’è nulla da chiarire, perché ci vogliamo bene, proprio come ci siamo dette al telefono oggi. Stiamo anche cercando di organizzare una diretta insieme per i prossimi giorni”.

Il GF è finito da un mese e Maria Teresa va ancora da Barbara d’Urso a parlare di Stefania? Ma perché? Ma basta. Lasciate stare la povera Queen e pensate alla vita “reale”, basta teatrini e salotti in tv sul gf, che ormai è passato e too much..#Pomeriggio5 #StefaniaOrlando pic.twitter.com/vmtwtIku8L — Annna (@bahscioccata) March 25, 2021