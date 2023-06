Maria Sofia Federico, un’ex collegiale la supporta: “È all’apice del suo attivismo”

Maria Sofia Federico in questi giorni si trova a Budapest per frequentare l’accademia di Rocco Siffredi, seppure da “spettatrice”. Questo perché non può girare nessun film a causa di un accordo fra suo padre e Rocco.

La presenza della Federico nell’Academy ha ovviamente fatto molto rumore e il suo ex professore de Il Collegio, Andrea Maggi, l’ha duramente criticata. Non tutti la pensano però come lui. Un pensiero diametralmente opposto al suo lo ha ad esempio Nicole Rossi, altro volto de Il Collegio, vista poi anche a Pechino Express.

La Rossi, durante la sua rubrica Feel Rouge, ha espresso la sua opinione nei confronti di Maria Sofia Federico.

“Riguardo il discorso dell’età vi posso dire che, per come ho conosciuto Maria Sofia, è una persona che sa sicuramente quello che sta facendo. Quindi togliete di mezzo il fattore età. Ci sono persone che a diciott’anni sono genitori, che gestiscono aziende. L’età è quella che stai vivendo non è quella anagrafica!”.

Maria Sofia Federico, per Nicole Rossi è all’apice dell’attivismo

Nicole Rossi ha poi applaudito l’ex collega de Il Collegio anche sul piano dell’attivismo, a suo dire “all’apice”.

“È all’apice del suo attivismo perché sta prestando il suo corpo a quella che è sempre stata la sua causa: normalizzare un lavoro. La sacralità del corpo è una morale e la morale soggettiva non può diventare una regola. I diritti, i doveri e la dignità, noi la dobbiamo dare a qualunque lavoro. Una morale soggettiva non può condizionare quelle che sono le regole di una società e lei sta cercando di far sì che non debba più essere stigmatizzante fare questo lavoro e lo sta facendo all’interno.”

Insomma, una rivoluzionaria.

Sarò controcorrente, ma a me Maria Sofia Federico fa simpatia. E me l’ha sempre fatta fin dai tempi del sillogismo.