Maria Sofia Federico svela se ci sono stati dei rapporti a Il Collegio

Fra dieci giorni (esattamente il prossimo 24 settembre) Il Collegio tornerà con la sua ottava edizione e per questo motivo è tornata virale su TikTok un’intervista di Maria Sofia Federico in cui parla di quell’esperienza.

Nel dettaglio l’ex collegiale, che in quel periodo si trovava nell’Academy di Rocco Siffredi, ha risposto a una domanda diretta, ovvero se dentro a Il Collegio è possibile per gli alunni fare l’amore.

“A Il Collegio non si può farlo, ci sono le telecamere tutto il tempo” – la secca risposta di Maria Sofia Federico, che ha poi aggiunto – “Se a Il Collegio avrei voluto avere un rapporto con qualcuno? Non posso dirlo perché non so se l’altra persona, se mi sentisse esprimere questo desiderio.. No, no, non voglio dirlo. Non mi piace questo tipo di comunicazione”.

A Il Collegio non avrebbe potuto farlo, ma magari al Grande Fratello sì. Eppure, nonostante l’appello pubblico, Maria Sofia Federico non è stata attenzionata per entrare nella Casa. Chissà perché, eh.

“Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”.