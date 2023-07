Maria Sofia Federico risponde a Sara Tommasi e parla del Grande Fratello Vip

Maria Sofia Federico oggi è intervenuta a La Chiamano Estate su Cusano Italia Tv dove ha avuto l’opportunità di rispondere pubblicamente a Sara Tommasi, che solo qualche giorno fa ha detto:

“Sono molto stanca delle persone che stanno a sindacare su quello che faccio con il mio corpo. Proprio per il fatto che dal p0rno non si torna indietro, come se ci fosse qualcosa di male nel farlo, è necessario lottare. E’ proprio questo il motivo per cui ho deciso di portare avanti la mia battaglia. […] Far 3ccitare una persona con un contenuto brutale non è una vergogna, non bisogna demonizzare il s3ss0, vederlo come qualcosa di sporco. Esistono vari tipi di arte e anche questa secondo me è valida”.