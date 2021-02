Maria Siponta (detta Sipontina) è stata la protagonista indiscussa della settima puntata di C’è Posta Per Te, dato che la storia raccontata da Maria De Filippi l’ha descritta come la villain perfetta: una matrigna che ha messo una figlia contro il padre.

A mandare la posta a Maria Siponta è stata Antonella, sua figliastra, a cui la donna avrebbe in qualche modo impedito di avere rapporti regolari con il padre.

Secondo Antonella suo padre, da quando ha sposato Maria Siponta, sarebbe “irraggiungibile” e che può chiamarlo solo di nascosto perché alla donna non starebbe bene.

Maria Siponta – che tuttavia ha accettato di aprire la busta con la promessa che i rapporti si stemperino nel tempo – non ha negato le accuse di Antonella, ma le ha in qualche modo ridimensionate.

“Quelle che faceva Antonella a suo padre? Parliamo di una ventina di telefonate al giorno e non sono telefonate per cose utili. Se hai un motivo utile puoi farlo. La cosa è diventata molto insistente. A me dà fastidio questo rapporto morboso. Siete grandi e dovete capire che adesso vostro padre ha un’altra famiglia. […] Io poi ti ho detto di cancellare il mio numero, non quello di tuo padre”.