Serena nella puntata di ieri pomeriggio ad Amici 21 non è riuscita a trattenere le lacrime davanti all’ennesimo commento negativo della Celentano. L’allieva di Raimondo Todaro è arrivata al punto di non tollerare più le continue affermazioni sul suo corpo tanto da sentirsi male al centro dello studio.

Grandissima preoccupazione da parte degli allievi, del pubblico ma anche della stessa Maria De Filippi che ha deciso di intervenire immediatamente. Serena sono ormai mesi che continua la sua corsa per riuscire ad accedere all’ambito serale del talent show firmato Canale 5.

Nella puntata pomeridiana di ieri, la ballerina ha eseguito una coreografia che non ha per niente convinto la maestra Celentano. Davanti all’ennesimo commento negativo da parte di Alessandra, la giovane Serena ha accusato un malore tanto da spingere la conduttrice a intervenire.

Serena accusa un malore ad Amici 21: Maria De Filippi costretta a intervenire

Non è la prima volta che la ballerina accusa per malore dopo la puntata di Amici 21. La scorsa settimana infatti, al termine della diretta, Serena si è seduta al suo banco in lacrime. Quest’ultima ha accusato un fortissimo dolore alla pancia tanto da far preoccupare i suoi colleghi e amici.

Serena ancora una volta è stata vittima di un bruttissimo attacco d’ansia mostrando e mettendo a nudo tutte le sue fragilità. Ieri dopo aver ascoltato tutti i commenti negativi da parte di Alessandra Celentano, la ballerina è scoppiata in lacrime con il fiato corto, preoccupando moltissimo l’intero studio.

Dopo la coreografia di Serena è iniziata una discussione tra la stessa ballerina, la Celentano e la Peparini fino a quando, Maria De Filippi non si è resa conti di quello che stava per accadere. La ballerina di Raimondo infatti, stava manifestando gli stessi dolori dei giorni scorsi mostrando il fiato corpo e la mano stretta sul petto.

A intervenire per placare gli animi è stata proprio Maria De Filippi che ha interrotto la discussione avvicinandosi e rassicurando Serena. Quest’ultima dopo ave trovato conforto nella conduttrice è riuscita a riprendersi, rispondendo alle domande e mostrano il suo punto di vista in merito.