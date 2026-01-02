Maria Sakkari sposerà Konstantinos Mitsotakis

La tennista ellenica Maria Sakkari è già in Australia per la United Cup e ha anche una vita privata molto interessante. la promessa sposa di Konstantinos, figlio del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, con il quale è fidanzata da circa cinque anni.

La notizia del matrimonio, previsto per il 2027, non è stata resa pubblica dai social della tennista, ma dallo stesso primo ministro ellenico durante una conversazione con altri esponenti politici all’inizio del nuovo anno. In quella occasione, Mitsotakis ha definito Sakkari “una giovane donna eccezionale” e ha aggiunto di sentirsi “assolutamente pronto” all’idea di diventare nonno.

Maria Sakkari ha parlato più volte del proprio compagno, descrivendolo come una presenza discreta e fondamentale per il proprio equilibrio personale. Ha sottolineato che Konstantinos non le ha mai imposto limiti o pressioni legate alla carriera, e che il loro rapporto si basa sulla qualità del tempo trascorso insieme, anche quando sono lontani.

Sakkari inizia la sua campagna nel primo tie di United Cup, che vede affrontarsi Grecia e Giappone, sfidando Naomi Osaka nel match di singolare femminile. Potrebbe anche affiancare il compagno di squadra Stefanos Tsitsipas nel doppio decisivo.