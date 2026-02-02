Maria Rosaria eliminata da Amici 25 Celentano reagisce

È arrivata l’eliminazione per Maria Rosaria Dalmonte a pochi passi dal Serale di Amici. La giovane latinista del team di Alessandra Celentano ha salutato il talent dopo la sfida persa contro Antonio.

Nel corso dell’ultima puntata pomeridiana di Amici 25, andata in onda ieri, si è consumata l’eliminazione della ballerina Maria Rosaria Dalmonte. La sua performance non ha convinto la giudice ospite Francesca Tocca, che ha premiato lo sfidante. Maria Rosaria non è riuscita a trattenere le lacrime, esprimendo il dispiacere di non poter continuare verso il Serale. La sua maestra, Alessandra Celentano, l’ha consolata sottolineando il suo potenziale e incoraggiandola a vivere questa esperienza come una lezione di vita.

A poche ore dall’uscita di scena, la giovane ha voluto ringraziare tutti sui social. In un lungo post ha ripercorso il suo sogno, iniziato seguendo il programma da bambina, e ha espresso gratitudine per l’opportunità ricevuta, per Maria De Filippi, per i conduttori e per la maestra Celentano. Ha concluso dicendo che, nonostante l’esito, il viaggio ad Amici le ha dato moltissimo e che la danza rimane il suo punto fermo, insieme alle nuove amicizie strette.