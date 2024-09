Maria Rosaria Boccia sull’intervista di Gennaro Sangiuliano al TG1: “Bugie!”

Maria Rosaria Boccia è stata l’amante di Gennaro Sangiuliano e nonostante sapesse che lui non avrebbe mai lasciato sua moglie Federica Corsini per lei (così ha sostenuto il Ministro al Tg1) è rimasta al suo fianco fino alla fine, quando lui ha deciso di chiudere. (“Con lei ho voluto interrompere perché avevo il sospetto che registrasse quando veniva a Montecitorio“).

Sangiuliano al falò di confronto lascia l’amante e chiede scusa alla moglie https://t.co/YbFpfLVGC7 #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 5, 2024

Dichiarazioni che non sono affatto piaciute a Maria Rosaria Boccia che già nel pomeriggio di ieri aveva fatto intendere che avrebbe parlato delle dichiarazioni del Ministro, sempre via social, pubblicando l’immagine di una confezione di popcorn e la frase: “Tutto arriva per chi sa aspettare”. E alla fine ha parlato davvero. Lo ha fatto pubblicando due storie, nella prima ha scritto: “Iniziamo a dire bugie“, mentre nella seconda ha scritto una sua citazione: “Su questo terreno non sono ricattabile…” con tanto di tre puntini di sospensione. Quest’ultima frase è stata detta e ribadita più volte da Gennaro Sangiuliano al Tg1 sostenendo di non aver mai speso soldi del ministero per lei. “Non ho usato impropriamente il denaro pubblico, su questo non sono ricattabile“.

Maria Rosaria Boccia: “Mai pagato un euro io”

“Mai speso un euro del Ministero? Io non ho mai pagato nulla, mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri tanto che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal Capo segreteria del ministro. […] La mia nomina è stata strappata per conflitto di interessi? Quando li avrebbe riscontrati il Capo di Gabinetto? Durante le vacanze estive? Il Capo di Gabinetto era presente da remoto alla riunione del 15 agosto perché era in ferie. Sotto l’ombrellone ha verificato i miei potenziali conflitti di interesse? E soprattutto quali sono?”.

E ancora:

“Siamo sicuri che la nomina non ci sia stata? A me la voce che chiedeva di strappare la nomina sembrava femminile… la riascoltiamo insieme? Io mai stata alle riunioni per il G7? Quindi non abbiamo mai fatto riunioni operative? Sopralluoghi? Non ci siamo mai scambiati informazioni?”.

Boccia è ON FIRE!