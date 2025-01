Maria Rosaria Boccia: Risponde alle Foto sulla Presunta Gravidanza

Maria Rosaria Boccia è tornata al centro dell’attenzione per alcune foto pubblicate sulla copertina del settimanale Oggi, in cui appare con una maglia nera che evidenzia un pancione sospetto. La rivista si chiede se sia incinta e, in tal caso, chi sia il padre del presunto nascituro. Voci sulla gravidanza erano già circolate lo scorso settembre, quando l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ne aveva fatto riferimento in un esposto contro di lei. Dopo la pubblicazione delle immagini, Boccia ha reagito su Instagram, sostenendo che i direttori di giornali avrebbero utilizzato metodi per infangarla.

Le fotografie mostrano Boccia in un negozio di articoli casalinghi a Pompei, vicino alla sua residenza. Un ginecologo interpellato dalla rivista ha confermato che il pancione sembra naturale e che potrebbe essere di sei mesi. Se il concepimento risalisse a luglio, significherebbe che Boccia era già incinta nei giorni di maggiore risonanza mediatica riguardo alla sua persona.

A settembre, Sangiuliano aveva presentato un esposto, affermando di essere stato turbato da notizie riguardanti la donna. Insieme alla querela, aveva allegato una mail in cui Boccia lo chiamava “un super Babbo”. Inoltre, un suo presunto ex fidanzato aveva confermato che la donna gli aveva confidato di aspettare un figlio “non suo”.

Boccia ha condiviso su Instagram la sua riflessione sulla faziosità della stampa, denunciando il modo in cui viene trattata. Ha definito le cattiverie ricevute come una prova della sua forza e coraggio, e ha chiesto se sia possibile che la dignità di una donna venga così umiliata per coprire le responsabilità altrui.