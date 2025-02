Maria Rosaria Boccia Incinta Risponde alle Foto ‘Indelicate’: ‘Sangiuliano Non C’entra’

Maria Rosaria Boccia ha espresso il suo disappunto nei confronti della stampa per la diffusione di foto che suggerirebbero una sua gravidanza. In un’intervista, ha definito gli scatti “indelicate” e ha messo in discussione chi possa essere dietro il finanziamento dei fotografi che la seguono. Boccia ha negato qualsiasi collegamento con Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, lasciando sospeso il tema dell’identità del padre del presunto bambino. Ha affermato: “Lui non c’entra” e ha promesso che ne parlerà in futuro.

L’imprenditrice ha commentato l’attenzione eccessiva dei media nei suoi confronti, sottolineando la sua sensazione di essere perseguitata dai fotografi, nonostante non viva in una grande città come Roma o Milano. Inoltre, ha sollevato interrogativi sulla violazione della sua privacy, paragonando la situazione a una perquisizione della propria spazzatura.

In risposta all’attenzione mediatica, ha annunciato la pubblicazione di un libro autoprodotto, che promette di contenere nuove rivelazioni. Boccia ha dichiarato di essere stata vittima di false informazioni e ha sporto diverse querele per diffamazione contro blogger e direttori di giornali. Conclude affermando che affronterà la questione in modo più approfondito in un prossimo intervento, mantenendo un alone di mistero sulla sua situazione personale.