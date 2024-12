Maria Rosaria Boccia e le 11 Denunce per Diffamazione: La Lista Completa dei Denunciati da Sallusti a Travaglio

Maria Rosaria Boccia ha intrapreso un’azione legale presentando 11 querele per diffamazione aggravata contro diverse personalità del giornalismo, della televisione, il suo ex marito e alcuni direttori di quotidiani. Questa nuova fase si inserisce in un contesto già significativo, che ha coinvolto anche l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il quale ha lasciato il suo incarico a seguito di eventi che hanno attirato l’attenzione mediatica.

Le nuove querele sono seguite dall’assistenza legale dell’avvocato Francesco Di Deco e mirano a tutelare la reputazione di Boccia. In passato, la donna aveva già denunciato personaggi noti legati al mondo politico e informativo, inclusi Sangiuliano e Vittorio Feltri, per la ripetuta divulgazione di una presunta relazione con l’ex ministro.

In questa circostanza, tra i querelati figurano nomi come l’ex marito Marco Mignogna, la blogger Giulia Sorrentino, Grazia Longo, il vignettista Mario Natangelo e i conduttori de Le Iene Alessandro Sortino e Marco Occhipinti. Inoltre, la lista include direttori di testate nazionali come Marco Travaglio de Il Fatto Quotidiano, Alessandro Sallusti de Il Giornale, Andrea Indini e Nicola Santini di Vero, e Andrea Malaguti de La Stampa.

Le accuse mosse da Boccia riguardano principalmente la diffamazione, analoga a quella già presentata nei confronti di Feltri. In merito a Sangiuliano, le contestazioni includono anche calunnia e atti persecutori, oltre alla diffamazione aggravata a carico di testate giornalistiche accusate di aver diffuso notizie non verificate. Le querele presentate sono ora oggetto di indagine da parte degli inquirenti, i quali dovranno esaminare le accuse e sviluppi sono attesi nei prossimi mesi.

La lista dei querelati potrebbe ampliarsi ulteriormente, con nomi come il giornalista Paolo Mieli, l’ex vicedirettore del Tg1 Massimo Magliaro, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, Andrea Petrella, capo ufficio stampa del Ministero della Cultura, e la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca, insieme a figure come il professor Francesco D’Andrea, il giornalista Davide Maggio e Fabrizio Corona. Le recenti rivelazioni di Boccia hanno avuto un impatto significativo, contribuendo alle dimissioni di Sangiuliano all’inizio di settembre.