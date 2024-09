Maria Rosaria Boccia e il conflitto con Lollobrigida: l’imprenditrice contro il sottosegretario FdI Fazzolari

Maria Rosaria Boccia ha recentemente smentito le voci su una presunta relazione con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, in un post su Instagram indirizzato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. Boccia ha chiesto chiarimenti riguardo alla sua ipotetica mancanza di accreditamento presso il ministero, sottolineando che non ha avuto un rapporto approfondito con Lollobrigida, ma solo incontri sporadici.

Il post è una risposta a un articolo del ‘Fatto Quotidiano’, che sostiene che l’ex moglie del ministro, Arianna Meloni, abbia ostacolato l’accreditamento di Boccia. Quest’ultima ha narrato i pochi eventi in cui ha incontrato Lollobrigida: il primo incontro è avvenuto il 5 agosto 2023 a Pompei, mentre il secondo il 20 dicembre dello stesso anno, durante un evento al Parlamento. Qui, Lollobrigida è arrivato e partito rapidamente per il suo impegno. In aggiunta, Boccia ha dichiarato di aver invitato il ministro a partecipare a un festival a Sanremo a febbraio 2024, al quale però non ha presenziato. Ha anche riferito che il ministro ha ricevuto un presente alimentare da lei, risultando in un biglietto di ringraziamento standard.

Maria Rosaria Boccia ha infine precisato che i loro contatti si sono protratti solo in quelle due occasioni e che non possiedono scambi telefonici. Ha concluso con una richiesta di risposta a Fazzolari, ma solo dopo le sue affermazioni, le notizie su Boccia si sono amplificate.

In un altro sviluppo, è emersa la notizia di una presunta diffida nei confronti di Boccia risalente al 2018, riguardante atti persecutori nei confronti di un assessore in Costiera Amalfitana secondo quanto riportato da ‘La Verità’. Il legale del politico ha dichiarato che la relazione tra Boccia e il suo assistito era terminata per volontà dell’uomo, ma che Boccia non avrebbe accettato tale decisione, innescando un crescente stato di ansia nel politico.

In sintesi, Maria Rosaria Boccia si trova al centro di un acceso dibattito mediatico, cercando di difendere la sua immagine e chiarire i rapporti con figure politiche nella cornice di accuse e indiscrezioni infondate.