Maria Rosaria Boccia accusa Sangiuliano di estorsione: le reazioni sui social alle minacce di denuncia

Maria Rosaria Boccia ha risposto alle accuse di Gennaro Sangiuliano relative a un presunto tentativo di estorsione, rimpallando a sua volta l’accusa contro l’ex ministro. Recentemente, Boccia ha anche contestato la premier Giorgia Meloni, continuando a sfruttare la situazione di scandalo politico e mediatico. Sul suo profilo Instagram, ha dichiarato: “Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste minacce hanno il sapore di un’estorsione”. Ha accompagnato il suo messaggio con una foto che riportava notizie sulle intenzioni di Sangiuliano.

Boccia ha sottolineato le sue perplessità riguardo alla carriera futura di Sangiuliano, chiedendosi se una persona che ha mentito e si è dimessa possa tornare a lavorare nella tv pubblica. Ha concluso il suo post con una provocazione, interrogandosi se Sangiuliano cercasse “verità o soldi”. Questa reazione giunge dopo che Sangiuliano ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia, affermando di aver mai immaginato un cinismo tale e riconoscendo la pericolosità delle fake news.

L’avvocato di Sangiuliano, Silverio Sica, ha confermato che stanno preparando la denuncia, evidenziando come la condotta di Boccia potrebbe essere interpretata come un tentativo di estorsione. Ha detto: “Questa cronologia dei fatti ci porta a valutare la condotta della signora Boccia e come il già ministro abbia subito pressioni”. Sica ha inoltre dichiarato che la documentazione fornita da Boccia rappresenta una violazione della privacy di Sangiuliano.

In risposta alle polemiche, la premier Meloni, intervenuta in un forum a Cernobbio, ha resilito la situazione, affermando che il governo non è indebolito e ringraziando Sangiuliano per il suo lavoro. La vicenda ha suscitato ampio interesse e è divenuta un argomento caldo nel panorama politico italiano, evidenziando le tensioni tra le personalità coinvolte e le questioni di etica professionale e responsabilità. La situazione promette di evolversi ulteriormente, con attese conseguenze legali e politiche.