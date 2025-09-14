Maria Pia seguita dai servizi sociali ad Ancona: dettagli importanti

Maria Pia Cafiero, ex attrice, è attualmente ricoverata all’ospedale di Torrette, dove si trova sotto osservazione. L’amministrazione comunale di Ancona, rappresentata dall’Assessore alle Politiche socio sanitarie, Manuela Caucci, ha dichiarato che Maria Pia non è stata abbandonata, ma è seguita costantemente dai servizi sociali e dal Centro di Salute Mentale. Recentemente, la donna era a casa con un principio di polmonite e, dopo un intervento al pronto soccorso, è stata ricoverata per ricevere una terapia antibiotica. L’Assessore ha sottolineato la necessità di trattenerla in ospedale per garantire il completamento della cura, in considerazione della difficoltà che potrebbe avere nell’assumere la terapia da sola una volta dimessa.

Caucci ha anche aggiunto che Maria Pia ha la volontà di vivere all’aria aperta, complicando il lavoro degli operatori sociali che la cercano frequentemente in giro per la città. Al Centro di Salute Mentale, Maria Pia continua a ricevere supporto per le sue terapie, rispettando il suo desiderio di vita autonoma. Secondo l’Assessore, la scelta di non collocarla in una struttura residenziale è stata fatta per evitare che si sentisse limitata.

Anche l’avvocato Sara Bazzani, amministratrice di sostegno di Maria Pia, ha confermato che la donna non ha mai corso rischi gravi per la sua salute e ha ribadito che il Centro di Salute Mentale la supporta da tempo. Ha anche chiarito che non ha ricevuto contatti da presunti amici della donna, evidenziando l’importanza della verità riguardo la situazione di Maria Pia.