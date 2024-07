Maria Nirta, l’avvocata di Angelica Schiatti su Ballando con le Stelle: “Raccapricciante”

Quando nell’autunno del 2021 Morgan ha preso parte al cast di Ballando con le Stelle, la denuncia da parte di Angelica Schiatti per stalking era già stata fatta. Per questo motivo Maria Nirta, avvocata di lei, prima dell’inizio della trasmissione aveva mandato alla Rai due lettere di diffida, senza ottenere risposta.

“Nessuno di noi vuole privare questo signore del lavoro, perché il lavoro è un diritto sacrosanto, però non può usare il mezzo pubblico per parlare di persone che poi non possono difendersi o comunque non vogliono essere menzionati in certi contesti, soprattutto quando vi è un procedimento penale in corso”.

Purtroppo però, se ad X Factor il cantante non ha mai fatto allusioni ad Angelica Schiatti, a Ballando con le Stelle per vie traverse sì, parlando di ghosting. Maria Nirta a FanPage si è così sfogata:

Anche fra le pagine di MowMag l’avvocata ha usato parole critiche per Ballando con le Stelle.

“La Rai, il Servizio Pubblico, si è fatta portatrice di questo messaggio totalmente sbagliato, come se fosse Morgan a essere in qualche modo la vittima. Poi però, in Rai, tutti a mostrare il fiocchetto rosso nella giornata contro la violenza sulle donne, eh? Sa qual è la cosa che mi spiace di più? Una volta saputo della sua partecipazione, abbiamo subito contattato Rai 1 per chiedere di non dargli modo di parlare di questa storia, vista anche la causa processuale in corso. Non abbiamo mai ottenuto risposta. Con Sky, invece, è stato diverso: da X Factor ci hanno ascoltati e rassicurati. Poi, certo, lui è noto per essere difficile da gestire, ma ho sentito molto impegno da parte loro”.