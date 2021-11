Rispetto a Patrizia Pellegrino (che ha già discusso con mezza casa), Maria Monsè è più attenta e parla meno, ma si è esposta sul triangolo formato da Alex Belli, Soleil e Delia Duran. La mamma dell’iconica Perla Maria ieri ha parlato con Belli e senza girarci troppo intorno gli ha detto di aver preferito il comportamento di Soleil a quello di Delia.

“A differenza di prima adesso le cose si sono messe meglio per te. Dallo studio ti hanno chiesto anche scusa (Adriana), quindi adesso sei sull’onda buona. […] Sai che a me piace molto Soleil e io sono dalla sua parte in quello che è successo nelle scorse settimane”.