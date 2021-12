Maria Monsè ha lasciato il Grande Fratello Vip, ma su Instagram continua a rivangare cose successe in quella Casa. In queste ore, infatti, ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui se la prende con le principesse e con Sophie Codegoni, aizzando i suoi follower contro loro.

In una storia ha condiviso un articolo in cui viene chiesta la squalifica di Sophie Codegoni; mentre in un’altra si è scagliata contro Jessica Selassié che a Riccanza ha dichiarato di spostarsi con l’autista mentre al GF Vip ha confessato che per un periodo della sua vita non aveva i soldi per mangiare. Maria Monsè ha infine speso parole poco carine anche nei confronti di Lulù Selassié dandole della maleducata e dell’irrispettosa.

quanto le soffre che ridere mio dio pic.twitter.com/1YY9jyr4zJ — davide (@eristicando) December 18, 2021

Maria Monsè rischia di essere querelata da Clarissa Selassié: “Se dovesse oltrepassare certi limiti mi riservo di intraprendere le opportune vie legali”

Una serie di storie che non sono passate inosservate e che hanno fatto agitare Clarissa Selassié, che ha così risposto su Instagram:

“Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire. Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali”.

Ma altro che i continui battibecchi fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, Alfonso Signorini nella prossima puntata ci deve regalare il confronto fra Maria Monsè e Clarissa Selassié!