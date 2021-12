Maria Monsè è l’ultima vippona eliminata dal GF Vip ed è uscita (per uno 0,1%) dopo aver ricevuto ben 14 nomination. La showgirl ospite a Casa Chi ha criticato l’atteggiamento di diverse concorrenti e – tra le tante – se l’è presa anche con Patrizia Pellegrino. La Monsè si è sentita tradita dalla collega.

“Ero carica quando sono entrata. Avevo un sorriso a 32 denti, eppure tanti hanno fatto gruppo contro di me. Queste ragazzine scocciate con la sigaretta in bocca mi dicevano che ero falsa. Sono state dette cose contro di me che io non direi nemmeno alla mia peggior nemica. Poi per me Patrizia è stata una traditrice. Mi diceva ‘sosteniamoci’ e mi faceva capire di non votarci e poi mi ha nominata lei”.

Maria Monsè pronta a fare altri reality, dall’Isola dei Famosi a La Pupa e il Secchione.

Per Maria Monsè si sarà chiusa la porta rossa, ma potrebbe aprirsi la strada verso l’Honduras e lei non esclude di partecipare anche a L’Isola di Ilary Blasi.

“Se farei un terzo GF per dimostrare chi sono^ Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo. Mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei. Appena uscita dalla casa avrei potuto dire ‘ci metto una pietra sopra’, invece non è così lo rifarei. Però potrei fare anche L’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla. La Pupa e il Secchione? Perché no? Mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni. La voglia di fare televisione ce l’hanno tutti quelli che partecipano a questi show. Chi è il peggiore nella casa del Grande Fratello Vip? La persona che meno mi è piaciuta tra quelle che ho incontrato è Sophie, perché le sue sparate, dall’alto dei suoi 19 anni, le ho trovate sgradevoli, inopportune e maleducate“.

Non so voi, ma a me non dispiacerebbe riovedere Ilary alle prese con Maria Monsè, già me la immagino: “Nnamo Maila datte na mossa, chi nomini? Vuoi salutare tua figlia Patrizia Maria? No non c’è tempo, sta bene fidate. Dai che s’è fatta na certa e me fanno male i piedi“.

