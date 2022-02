Durante le sue ultime settimane al GF Vip Carmen Russo ha accusato Maria Monsè di essersi autoinvitata al suo matrimonio. La showgirl però è andata su tutte le furie ed ha dichiarato di avere del materiale per sbugiardare Carmen ed Enzo Paolo. Così ieri a Pomeriggio 5 Maria Monsè ha portato le prove che sosterrebbero la sua tesi. L’ex gieffina è arrivata nel santuario di Carmelita con una chat Whatsapp, delle foto e la promessa di portare dei tabulati telefonici.

“Non ci sto a passare per pazza che mi invento le cose, non mi sono mai autoinvitata al loro matrimonio. Barbara ho le prove, i tabulati telefonici e i backup di Whatsapp. Vi mostro i messaggi in cui Enzo Paolo mi ha invitata al matrimonio. Se non fosse che Whatsapp mi si è disinstallato, avrei anche la cartolina di invito che mi ha inviato per chat, purtroppo vi mostro soltanto i messaggi”.