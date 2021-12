Maria Monsè e Lulù Selassié hanno litigato al Grande Fratello Vip.

Ad accendere la miccia è stata la principessa che ha origliato (la amo per questo) un confessionale di Maria Monsè in cui parlava male proprio di lei. Una volta scoperto è andata in camera a sfogarsi con sua sorella Jessica.

“Quella è un’idiota, sono libera di dire quello che penso. Mi sono già rotta il c*zzo di lei. Fuori dal confessionale si sente quando uno parla e lei ha detto ‘queste persone non sanno cos’è la fatica nella vita‘, ma tu cosa ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GF? Poi ha detto ‘mi sono sentita insultata perché hanno insultato noi persone grandi, io mi sono sentita attempata’. Ha usato parole che dal vivo non mi ha mai detto, forse perché non ha il coraggio, mentre là dentro si è sfogata”.

E ancora:

“Appena è uscita le ho detto ‘ma perché parli di me e del mio attacco di panico? parla delle tue cose!’, lei si è permessa di giudicarmi, io non l’ho mai giudicata”.

Maria Monsé: “Ogni volta che dice una parolaccia si giustifica dicendo di aver avuto un attacco di panico”

Poco dopo si sono scontrate di nuovo e Lulù se n’è uscita con un altro “idiota”, parola che ha molto ferito la mamma di Perla Maria.

“Ora vogliamo dire che ha detto idiota perché ha una crisi di panico? Ogni parolaccia è una crisi di panico. A me non sembra che abbia una crisi di panico. Che vergogna e mancanza di rispetto”.

E – rivolgendosi proprio alla Selassié – ha aggiunto:

“Cosa significa idiota? Spiegamelo! Hai ancora un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Hai un altro attacco di panico? Lei mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non possa esprimere un parere nel confessionale. Non le piace se parlano di lei, non le piace se viene nominata…”.

Infine Maria Monsè, su suggerimento di Davide Silvestri, è andata a dire al Grande Fratello di punire Lulù Selassié perché origliare gli altri vipponi in confessionale sarebbe contro il regolamento.