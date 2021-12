Finalmente anche Maria Monsè ci sta regalando delle perle trash non trascurabili. Giovedì sera la showgirl ha accusato Sophie Codegoni di averle messo un profumo – a cui sarebbe allergica – sul comodino per avvelenarle i polmoni. In realtà si tratta di un profumatore (sponsor) del GF Vip e pare non sia stata nemmeno la Codegoni a posizionarlo vicino al letto della nuova gieffina.

Fusi, dalla regia mi mandate le immagini di chi ha messo il profumo sul comodino di Maria? Grazie…



Per me Maria ieri la scenata l’ha fatta apposta per avere una clip, perché non può essere vero che una di 50 anni possa accusare sophie di aver tentato di avvelenarla con la candela profumata dato che lei ha problemi ai polmoni 🥴 #gfvip pic.twitter.com/OY0cm6YT7b

Ieri sera durante le nomination Sophie ha riportato le frasi della sua nemica amatissima. Nonostante tutto l’ex tronista non ha potuto nominare la Monsè, visto che è stata resa immune da Adriana Volpe.

“Accetto la nomination, ma non è vero che ho escluso Maria Monsè perché è nuova. Non accetto però che mi si dica che voglio escludere qualcuno a priori, perché so cosa vuol dire essere esclusi. Anzi, spero sempre che entrino persone nuove che mettano energia e carica in questa casa. Se io sono arrivata al punto di non avere un rapporto con lei è perché Maria per creare nuove amicizie ha cercato di rovinare quelle che già c’erano qui dentro. Andava in giro a dire che io sono una falsa e che dovevano tutti allontanarsi da me.

Poi ha detto una cosa grave che non mi è andata giù. L’altro giorno ha dichiarato che io le metto un profumo nel comodino per farle ammalare i polmoni. Quindi Alfonso dopo una frase del genere non posso stimarla. Lei pensa che io voglia farla ammalare e ritengo che sia una cosa gravissima. Quindi sì, adesso la escludo, ma non perché nuova, ma per queste affermazioni”.