Maria Monsè e sua figlia Perla Maria: il loro legame al Grande Fratello

Maria Monsè e sua figlia Perla Maria Paravia sono tra le nuove concorrenti del Grande Fratello 18, che è andato in onda il 2 dicembre 2024. Maria Monsè ha già esperienza nel reality, avendo partecipato al GF Vip 6 nel 2021, mentre Perla Maria, che ha compiuto 18 anni, affronta per la prima volta questa avventura in coppia con la madre. La giovane ha sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo e, pur avendo già tentato di partecipare a vari programmi, come Pomeriggio Cinque e Il Collegio, non è riuscita a ottenere successo.

Nata il 21 agosto 2006, Perla Maria è figlia di Maria Monsè e dell’imprenditore Salvatore Paravia. Da sempre attratta dall’industria dell’intrattenimento, la ragazza si mostra solare e piena di iniziativa. Ha una grande passione per la musica e la moda, aspirando a diventare una stilista affermata. Su social media, condivide frequentemente le sue creazioni, i suoi outfit e momenti della sua vita quotidiana. Nel 2019 ha anche affiancato la madre nel programma Bravissima, prodotto da Valerio Merola.

Nel 2020, Maria e sua figlia sono state al centro di una controversia riguardante la chirurgia plastica, poiché Maria ha acconsentito a un intervento di rinoplastica per Perla Maria, allora quattordicenne. Maria difese la sua decisione affermando che era giusto rendere felice sua figlia e che le ragazze della sua età sono spesso molto mature. Nonostante le critiche per la scelta di un intervento cosmetico a un’età così giovane, Maria ha ribadito il suo punto di vista, sostenendo che ogni madre dovrebbe supportare la propria figlia nel superare i complessi, giustificando la sua azione come un gesto d’affetto.

La partecipazione di Maria e Perla Maria al Grande Fratello rappresenta per entrambe una nuova possibilità di visibilità e di affermazione nel mondo dello spettacolo, un ambiente che affascina da sempre la giovane. La loro avventura inizia ora, portando con sé l’attenzione dei media e del pubblico.