Maria Monsè è stata al Grande Fratello Vip tre settimane, una in più rispetto alla sua precedente esperienza nel 2018.

Se la scorsa puntata se l’è scampata perché resa immune dalle opinioniste (ad avere la peggio è stata Patrizia Pellegrino), questa – nonostante il supporto e l’impegno di Perla Maria – non ce l’ha fatta perdendo al televoto contro gli storici gieffini entrati a settembre: Carmen, Gianmaria, Miriana, Sophie e Francesca.

Purtroppo per lei la fortuna non è stata dalla sua parte perché è uscita dalla casa con uno scarto al televoto dello 0,1% contro Francesca Cipriani che, come già sappiamo, si è ritirata dal gioco per problemi di salute. Avesse perso al televoto la Cipriani ci saremmo risparmiati il suo ritiro ed avremmo ancora in casa la Monsè, per la gioia delle principesse Selassié.

Il 23,4% delle preferenze se l’è beccate Sophie Codegoni, seguita da Miriana Trevisan (18,9%), Gianmaria Antinolfi (16,6%), Carmen Russo (14%), e Francesca Cipriani (13,6%). Maria Monsè, invece, è uscita con il 13,5% di preferenze. Un nonnulla.

Maria Monsè e Francesca Cipriani come Franceska e Rosalinda l’anno scorso. Maria è stata fatta fuori con lo 0,1% di differenza dalla Cipriani. LA STORIA SI RIPETE. #GFVIP pic.twitter.com/6CZLJAiLuk — caterina balivo la mia forza (@mariahsbubble) December 13, 2021

Questo, purtroppo, nonostante l’impegno di Perla Maria. Come riportato da molti utenti su Twitter, infatti, la piccola Perla ha provato a supportare la madre contattando vari fandom di Soleil Sorge. Ma non è bastato.

“Ciao sono Perla la figlia di Maria Monse , visto it rapporto bellissimo di mamma e Soleil molte vostre fan page stanno sostenendo mamma in questo televoto , posso chiedere anche a to di supportare mamma in questo televoto per fargli continuare questa sua esperienza anche accanto a Soleil the gli da molta forza . Grazie Perla”.

Adesso il sogno è solo uno: vederle come unico concorrente al GFVip 9 dove dovranno riuscire a battere il record delle tre settimane di permanenza.