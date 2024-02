Maria Laura De Vitis: dopo Paolo Brosio sta con un altro volto della televisione

Maria Laura De Vitis ha conosciuto la popolarità in tv in qualità di fidanzata di Paolo Brosio (erano i tempi di Live Non è la d’Urso, un’era televisiva fa), successivamente ha avuto un breve flirt con Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show, ha poi confessato di provare un interesse per Luca Daffrè durante L’Isola dei Famosi e infine si è fidanzata con…. Jimmy Ghione!

Lo storico inviato di Striscia la Notizia e l’ex Pupa farebbero infatti coppia fissa da un bel po’, come analizzato da IsaeChia.it che ha pubblicato una segnalazione ricevuta: “Maria Laura sta da mesi con Jimmy Ghione. Si è trasferita a Roma e spesso sta al circolo che lui frequenta tutti i giorni da anni”.

A rafforzare questa voce è stata una vecchia storia di Instagram pubblicata dalla De Vitis fa che mostra lo screen di una chat WhatsApp salvata in rubrica come “Amore J”. “Sei la numero uno al mondo”, scrive la persona in questione a Maria Laura. E ancora: “Ti amo, punto e basta. Grazie di essere mia”. Frasi che lei ha commentato così: “Ho raccolto un diamante buttato da chi pensava fosse una pietra”.

Il diamante in questione che Maria Laura De Vitis avrebbe raccolto sarebbe proprio Jimmy Ghione. Gli indizi sono chiari: l’iniziale del nome c’è, così come il taglio di capelli e il braccialetto mostrati in una foto.



Tra lei (25 anni) e Ghione (60 anni) si sono 35 anni di differenza, ma questo ovviamente è a titolo informativo, non è un problema.

Maria Laura De Vitis, la rottura con Paolo Brosio