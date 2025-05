Maria Grazia Chiuri ha lasciato la direzione artistica di Dior, secondo l’annuncio ufficiale della maison, parte del gruppo LVMH. La stilista ha commentato la sua decisione, esprimendo soddisfazione per l’opportunità avuta in questi nove anni. L’ultima sfilata di Chiuri per Dior, la Cruise 2026, si è svolta a Roma. Il suo successore dovrebbe essere Jonathan Anderson, attualmente stilista della linea maschile.

