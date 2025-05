“Maria Grazia Chiuri Abbandona Dior: La Fine di un’Era e i Retroscena Sconvolgenti!”

Dopo nove anni, Maria Grazia Chiuri lascia il suo ruolo di direttrice creativa di Dior, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione nella storia della maison. Le sue collezioni si sono sempre focalizzate sull’heritage femminile, trasformandolo in un simbolo di empowerment. L’ultima sfilata Cruise si è svolta a Roma, sua città natale, segnando un significante ritorno e addio.

Dior ha espresso gratitudine per il lavoro di Chiuri, sottolineando come abbia portato una prospettiva femminista nelle sue creazioni dall’inizio del 2016. Delphine Arnault, presidente e AD di Christian Dior Couture, ha apprezzato il suo contributo eccezionale, che ha mantenuto viva l’eredità di Monsieur Dior, creando collezioni di successo.

Chiuri ha condiviso il suo ringraziamento su Instagram, esprimendo soddisfazione per l’opportunità ricevuta e gratitudine verso Bernard Arnault e Delphine Arnault per il loro sostegno, così come verso i suoi team e gli atelier. Ha evidenziato il loro talento, che ha reso possibile la realizzazione della sua visione per la moda femminile, collaborando con diverse generazioni di artiste.

Attualmente, non è chiaro quali saranno i prossimi passi di Chiuri.

