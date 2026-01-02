14 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Gossip

Maria Esposito e Silvia Uras innamorate

Da stranotizie
Maria Esposito e Silvia Uras innamorate

Maria Esposito, l’attrice di Mare Fuori, e Silvia Uras, cantante e tiktoker, sono felici e innamorate. La loro relazione, pura e autentica, è stata celebrata pubblicamente con dolci dediche sui social.

Maria Esposito ha ufficializzato la sua relazione con Silvia Uras sui social, con una dedica emozionante in cui ha spiegato il motivo del suo conflitto interiore e ha invitato tutti a lasciarsi andare alle emozioni e a vivere l’amore in tutte le sue forme. Ha scritto: “Dal momento in cui ti ho conosciuta, sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta, e sembra una contraddizione, lo so, ma è l’unico modo sincero che ho per dirlo”.

Maria ha anche condiviso come ha superato le paure che aveva dentro e ha trovato il coraggio di riaprire il suo cuore. Ha ammesso di essere stata “fredda, strafottente, chiusa in me stessa” e di aver fatto “tante cose di cui mi pento”, ma ha anche detto che Silvia l’ha salvata e le ha fatto capire che “non c’è niente che possa salvarti più dell’amore”.

Silvia Uras ha risposto con una dedica altrettanto dolce, ricambiando il gesto della sua amata e facendo un bilancio dell’anno che stava per terminare. Ha scritto: “Un anno in cui, agli occhi degli altri, sembrava non stesse succedendo nulla, ma dentro di noi c’era una guerra silenziosa. Nessuno vedeva, nessuno sapeva, solo noi due”. Ha anche detto che Maria è il suo “posto sicuro” e che insieme hanno attraversato giorni complicati, dubbi, paure e stanchezza, ma si sono scelte ogni giorno, anche quando era difficile. Silvia ha concluso dicendo: “Se sono ancora qui, se credo ancora nell’amore, è perché l’ho visto nei tuoi occhi. Grazie per non aver mollato, grazie per essere rimasta, grazie per essere tu, con me”.

Articolo precedente
Venezia valorizza ex Convento di San Nicolò
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.