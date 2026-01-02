Maria Esposito e Silvia Uras innamorate

Maria Esposito, l’attrice di Mare Fuori, e Silvia Uras, cantante e tiktoker, sono felici e innamorate. La loro relazione, pura e autentica, è stata celebrata pubblicamente con dolci dediche sui social.

Maria Esposito ha ufficializzato la sua relazione con Silvia Uras sui social, con una dedica emozionante in cui ha spiegato il motivo del suo conflitto interiore e ha invitato tutti a lasciarsi andare alle emozioni e a vivere l’amore in tutte le sue forme. Ha scritto: “Dal momento in cui ti ho conosciuta, sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta, e sembra una contraddizione, lo so, ma è l’unico modo sincero che ho per dirlo”.

Maria ha anche condiviso come ha superato le paure che aveva dentro e ha trovato il coraggio di riaprire il suo cuore. Ha ammesso di essere stata “fredda, strafottente, chiusa in me stessa” e di aver fatto “tante cose di cui mi pento”, ma ha anche detto che Silvia l’ha salvata e le ha fatto capire che “non c’è niente che possa salvarti più dell’amore”.

Silvia Uras ha risposto con una dedica altrettanto dolce, ricambiando il gesto della sua amata e facendo un bilancio dell’anno che stava per terminare. Ha scritto: “Un anno in cui, agli occhi degli altri, sembrava non stesse succedendo nulla, ma dentro di noi c’era una guerra silenziosa. Nessuno vedeva, nessuno sapeva, solo noi due”. Ha anche detto che Maria è il suo “posto sicuro” e che insieme hanno attraversato giorni complicati, dubbi, paure e stanchezza, ma si sono scelte ogni giorno, anche quando era difficile. Silvia ha concluso dicendo: “Se sono ancora qui, se credo ancora nell’amore, è perché l’ho visto nei tuoi occhi. Grazie per non aver mollato, grazie per essere rimasta, grazie per essere tu, con me”.