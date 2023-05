Maria Esposito e Clara Soccini sul set di Mare Fuori: le novità della quarta stagione

Maria Esposito, Clara Soccini e Kyshan Wilson sono ufficialmente tornate sul set di Mare Fuori, che proprio in questi giorni ha iniziato a registrare la quarta stagione. Le ragazze hanno realizzato dei video all’interno dell’IPM di Napoli, eccoli:

Oltre loro sono tornati sul set anche Domenico Cuomo (alias Cardiotrap), Salahudin Imrana (alias Doberman), Francesco Panarella (alias Cucciolo, il personaggio gay); Giuseppe Pirozzi (alias Micciarella) e la nuova direttrice Lucrezia Guidone che ha preso il ruolo lasciato libero da Carolina Crescentini.

Mare Fuori, tornerà Carolina Crescentini?

Il regista nelle scorse settimane è stato preso d’assalto dai fan di Carolina Crescentini che gli hanno chiesto se tornerà oppure no. Anche questa domanda è stata accolta positivamente da lui: “Carolina è impeccabile, un’attrice capace di farsi a pezzi per una scena, riderci sopra allo stop e rifarsi a pezzi subito dopo. Se la rivedremo? Be’, non è morta“.

Maria Esposito protagonista della 4^ stagione

Per quanto riguarda la trama della quarta stagione di Mare Fuori non sono stati svelati grandi dettagli se non il titolo del primo episodio, che sarà “Nel nome dell’amore”. Potrebbe essere collegato a quanto accaduto nell’ultima puntata della stagione tre; ovvero dell’incontro – con tanto di colpo di pistola – fra Carmine, Rosa e Salvatore alla Piscina Mirabilis.

Rosa Ricci – alias Maria Esposito – ha sparato a se stessa? Al padre? O a Carmine? Ma soprattutto, siamo sicuri che abbia colpito qualcuno o che il colpo sia stato fatto partire proprio da lei? Il regista – rispondendo alle domande dei fan su Instagram – ha fatto intendere che la pallottola ha colpito qualcuno. “Certo se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger [finale che si interrompe con un colpo di scena, ndr] della storia della serialità“.