Maria Esposito di Mare Fuori ci spiega la differenza fra donna seria e femmina da quattro soldi

A distanza di ventiquattro ore dal m3rdone pestato da Artem di Mare Fuori che ha parlato con superficialità di depressione, oggi è toccato alla sua collega Maria Esposito sporcarsi le mani nella sh1tstorm di Twitter.

L’attrice – che nella serie di Rai2 veste i panni di Rosa Ricci – ha infatti pubblicato un tweet in cui spiega la differenza fra quella che a suo dire è una “donna seria e di classe” e quella che è una “femmina da quattro soldi”.

“Una donna seria e di classe rimane tale da single, da fidanzata, da sola o in mezzo a centinaia di uomini” – ha scritto l’attrice – “Mentre una classica femmina da quattro soldi non ci metterà molto a rivelarsi. La classe, la femminilità e la serietà sono valori che non puoi fingere di averli”.

Al di là dello sfondone grammaticale, l’idea che ci siano donne di serie A e donne di serie B è un pensiero patriarcale che nel 2023 non dovrebbe esistere.

“Mia mamma è casalinga, mio padre lavora in una fabbrica di borse, mia sorella fa l’estetista: lei ha sempre creduto in me. Nessuno ci crede veramente a questo successo, nessuno aveva mai pensato di poter avere soldi e successo. Io sto vivendo quello che ho sempre desiderato. Com’è questa nuova vita? Surreale, è arrivato tutto all’improvviso dal nulla. Era una cosa che andava coltivata di più, ma è andata così, non ho ancora avuto il tempo di metabolizzare. Non c’è niente di più bello di quello che sto vivendo. Il calore delle persone è incredibile e io me lo sento tutto addosso, quando scendo in strada mi butto in mezzo alla gente, è bellissimo. Ci sono un sacco di ragazze che si vestono come Rosa Ricci qui a Napoli: incredibile”.