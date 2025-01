Maria Elena Boschi e le Offese Sessiste: La Denuncia della Deputata Iv e la Richiesta a Meloni

Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, è stata oggetto di una violenta ondata di insulti sessisti, scatenati da un video manipolato e pubblicato da Fratelli d’Italia. Questo video, strutturato per distorcere il contesto, ha alimentato una crisi di misoginia nei commenti, costringendo Boschi a descrivere la situazione come una “gogna”. La deputata ha denunciato come la figura femminile al vertice dovrebbe promuovere la solidarietà tra donne, anziché cercare solo il potere personale.

Nel video condiviso, Boschi ha messo in evidenza la gravità degli insulti ricevuti, che spaziano da frasi come “poveretta” a commenti altamente offensivi e sessisti, compreso il riferimento a una presunta carriera in film per adulti. Questi attacchi sono emersi dopo che Boschi aveva citato Madeleine Albright, dicendo: “All’inferno c’è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne”.

Boschi ha espresso preoccupazione per l’assenza di censura sui commenti offensivi, evidenziando che non ci sono sistemi per filtrare gli insulti privi di contenuto costruttivo. In conclusione del suo intervento, ha lanciato un appello a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e alle donne di Fratelli d’Italia affinché prendano le distanze da tali espressioni di odio e misoginia. Ha affermato: “Io comunque sono qui, continuo a fare il mio lavoro di opposizione”.

Matteo Renzi ha espresso solidarietà a Boschi, evidenziando il silenzio delle donne di destra di fronte a questa situazione, sottolineando che, nonostante in passato avessero denunciato attacchi sessisti ad altre donne, in questo caso non hanno preso posizione. Attualmente, non ci sono segnali di solidarietà o messaggi di condanna agli insulti pubblicati sotto il post di Fratelli d’Italia. Insomma, la situazione mette in luce non solo la violenza di genere online, ma anche le divisioni e il silenzio politico di fronte a tali ingiustizie.