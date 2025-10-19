Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno annunciato la loro separazione. Secondo Dagospia, la relazione tra l’attore e la politica è giunta al termine dopo un lungo periodo di voci di matrimonio e presunte gravidanze mai confermate. Negli ultimi cinque anni, la coppia è stata spesso al centro del gossip, con immagini che li ritraevano in momenti affettuosi, ma anche con segnalazioni di tensioni.

Il portale ha comunicato la rottura come certa, evidenziando che entrambi proseguiranno ognuno per la propria strada. La loro storia d’amore era iniziata nel 2019, con un primo avvistamento al Salone del Mobile di Milano, ma nel marzo 2020 erano stati avvistati in atteggiamenti romantici a Fregene. Anche durante il periodo del Covid erano stati fotografati assieme a Villa Borghese, senza mai nascondere il loro legame.

Maria Elena Boschi in diverse occasioni si era dichiarata innamorata di Giulio, alimentando anche voci su un possibile matrimonio e la maternità. Tuttavia, nonostante i suoi desideri, Berruti non le aveva mai fatto la proposta di nozze, e le promesse di famiglia non si erano concretizzate.

Nel 2023, Dagospia aveva parlato di una crisi di coppia e, sebbene i due avessero rilasciato un’intervista a Chi Magazine per smentire tali voci, nell’ultimo anno e mezzo erano scomparsi dai riflettori. Adesso è chiaro che la loro storia è giunta al termine.