Maria Elena Boschi e Giulio Berruti già con nuovi partner

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno ufficializzato la loro separazione da un mese. I due, che stavano insieme dal 2020, non sono più una coppia e sembrano aver già ritrovato il sorriso accanto a due nuovi partner. Lei si è fidanzata con Roberto Vaccarella, un noto avvocato romano e cognato di Giovanni Malagò, mentre lui è stato paparazzato con Delfina, un’avvocato di cui non si conosce il cognome.

Roberto Vaccarella è un avvocato romano, fratello di Elena, la compagna di Giovanni Malagò. I due sono stati paparazzati insieme durante una pedalata in bicicletta nella campagna maremmana. Pare che Vaccarella sia un grande professionista e un uomo molto spiritoso. Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella hanno trascorso insieme il weekend a Capalbio, nella villa di lui, e poi sono andati a pranzo con gli amici in bicicletta.

Delfina, la presunta nuova fidanzata di Giulio Berruti, è un’avvocato che è stata fotografata con lui mentre si trovavano nella Capitale. I due hanno trascorso una piacevole serata in un noto ristorante giapponese di Roma e poi si sono diretti in un’enoteca in zona Campo de Fiori. Non si sa ancora in che rapporti sia con Delfina, ma Berruti è in una fase in cui è aperto a nuove conoscenze e nuovi incontri.

