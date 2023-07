Maria e Wax, i veri motivi della lite ad Amici: il cantante svela i dettagli

Durante la prima puntata di Amici 22 Maria De Filippi ha svelato di aver litigato con Wax ai provini del talent. La conduttrice ha spiegato vagamente quello che è accaduto e adesso ad entrare nei dettagli è stato il cantante di Anni 70. Nel format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini, Wax ha raccontato della discussione con Kween Mary.

“Sì mi sono presentato ai provini per partecipare ad Amici e c’è stato un momento di tensione. Io sono entrato e in maniera arrogante mi sono tolto le scarpe. Perché come sapete io canto scalzo. Me le sono tolte e sono andato per presentarmi e non ho fatto bene. Mi sono presentato in una maniera un po’ strana. Ho cominciato col piede sbagliato. Ho detto ‘buongiorno alle signorine’. E c’era Maria, insomma, buongiorno signorine non è stata una bella uscita.

Quando mi hanno detto che si facevano le domande, io in maniera prepotente e da sfacciato ho detto ‘bene, adesso quindi dovrei rispondere a queste domande’. Proprio così e poi mi sono detto ‘ma perché devo dire ste cose, perché faccio sempre queste figure?’. Allora la De Filippi giustamente ha detto ‘guarda, sinceramente a uno che mi risponde in questa maniera non lo faccio nemmeno continuare a cantare’. Allora io l’ho guardata e ho detto ‘dico solo l’ultima cosa, mi voglio scusare, se volete ascoltare la mia musica io volentieri vi canto’. Quindi lei mi ha scusato e siamo andati avanti. Hanno capito subito come sono fatto.

Con lei adesso c’è un bel rapporto. le ho dedicato anche una canzone. Io la stimo da sempre perché è una persona dritta e delicata anche. Quando le ho dedicato la canzone è stato bellissimo perché era una cosa vera. Non era solo una copertina. E infatti sprizzavo di gioia in quel momento. In ogni caso io devo tanto a questa persona e ad programma”.