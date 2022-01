Perché Maria De Filippi va via dallo studio di C’è posta per te nel terzo appuntamento del nuovo anno del programma televisivo del sabato sera della rete ammiraglia di Mediaset? La conduttrice è stata costretta ad abbandonare la scena, lasciando tutti, spettatori, telespettatori e ospiti, senza parole, ad attendere il suo ritorno. Cosa è successo?

Nella terza serata del programma televisivo di Maria De Filippi, in occasione della seconda storia, la presentatrice, moglie di Maurizio Costanzo, ha dovuto abbandonare la scena. Lasciando di fatto lo studio vuoto con ospiti in attesa.

Sono passati dei minuti interminabili senza la sua presenza nel salotto di Canale 5, mentre vicino alla storia busta c’erano una ragazza, di nome Carmen, che era lì per riallacciare il legame con il padre Luigi. Ospiti che Maria De Filippi ha letteralmente abbandonato.

Carmen e Luigi non si parlano da tempo. La ragazza di 19 anni, presente in studio con il fidanzato Valentino, vorrebbe parlare con il papà che non vede da due anni, a causa di continue liti con la madre e anche denunce penali.

Luigi è presente in studio con la compagna Nunzia. Sembra proprio non volerne sapere di incontrare la figlia. Maria De Filippi cerca di farlo ragionare e gli chiede di riflettere qualche minuto lontano dallo studio per poi tornare.

Maria De Filippi via dallo studio insieme a lui per raccontargli una cosa che forse non sa della storia

A un certo punto anche la presentatrice esce con lui, per raccontare alcune cose. Lunga l’attesa, mentre Carmen e Valentino sono in trepidazione. Dopo molto tempo torna insieme a Luigi e Nunzia.

La conduttrice ha vinto, Luigi le permette di aprire la busta, ma Carmen ha paura:

Ma io voglio che sia lui a sentirlo con il cuore.

E la conduttrice risponde: