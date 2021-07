La bara di Raffaella Carrà ieri e oggi sarà esposta alla camera ardente allestita in Campidoglio dove molte celebrità sono già andate a trovarla. La bara, rigorosamente semplice come richiesta dalla stessa cantante, ora è adornata da una bandiera arcobaleno che è stata lì posizionata da Vladimir Luxuria, fra le prime a farle visita.

“In nome di tutta la nostra comunità che l’ha amata, ballata e pianta ho messo una bandiera rainbow sulla sua bara“, ha scritto Vladimir sui suoi social, ottenendo numerosi consensi. Raffaella Carrà, infatti, ha sempre combattuto al fianco della comunità LGBT+ già dagli anni ’70 quando era considerata una parolaccia la parola ‘gay’.

Maria De Filippi, l’ultimo saluto a Raffaella Carrà

A dare l’ultimo saluto a Raffaella Carrà anche Maria De Filippi, ripresa da FanPage, che ha così scritto: “Maria de Filippi si è recata alla Camera Ardente di Raffaella Carrà in Campidoglio. Dopo essersi fermata per un momento di raccoglimento davanti alla bara dell’Artista, la conduttrice è rimasta insieme agli altri parenti per poi andare via”.

Maria De Filippi, nel suo ricordo social di Raffaella Carrà, aveva così scritto:

“[…] Raccontava storie e continuerà a farlo, faceva emozionare e continuerà a farlo, sapeva cantare e continuerà a farlo, sapeva ballare e continuerà a farlo, sapeva intrattenere e continuerà a farlo. Lei è e sempre sarà la televisione con la T maiuscola, quella a cui tutti ambiscono“.