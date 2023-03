Maria De Filippi, telefonata privata con un ragazzo di Amici: cambia il destino dell’alunno

Nell’ultimo daytime di Amici di Maria, Rudy Zerbi ha convocato Piccolo G. Il prof di canto ha detto al suo alunno che non si fida delle sue potenzialità e che per questo probabilmente non lo avrebbe portato al serale.

“Come sai la produzione ha fissato un numero di posti per il serale. Questo accade perché i miei colleghi purtroppo non si prendono la responsabilità di fare scelte che dovrebbero fare. Io ti voglio dire che onestamente io non ho piena fiducia nelle tue possibilità. Quindi io non mi sento di portarti al serale. Questo è quello che penso e te lo dico in modo molto onesto”.

Piccolo G viene convocato dal suo professore Rudy Zerbi… #Amici22 pic.twitter.com/mFr0EDnGTT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 10, 2023

La chiamata di Maria De Filippi cambia le cose per Piccolo G e Zerbi.

Dopo le parole di Rudy, la de Filippi è intervenuta ed ha chiamato Piccolo G: “Piccolo G parla con Maria. La conversazione rimane privata e dura 15 minuti. – ha comunicato la produzione – Subito dopo la conversazione Piccolo G viene nuovamente convocato dal suo prof Rudy Zerbi“.

Zerbi ha ascoltato la chiamata e dopo le parole di Maria ha cambiato idea sul futuro di Piccolo G nel programma: “Senti, io so bene che quello che vi siete detti tu e la De Filippi non sarà mai mandato in onda. Però altrettanto sinceramente io non posso negare di averlo ascoltato e di aver sentito tutto. E sentendolo ho sentito finalmente una parte di te che non avevo mai visto prima. Ho sempre sperato ci fosse questa parte, ma tu non la riuscivi a tirare fuori. Quella parte mi piace ed è una parte vera, onesta e che mi piace tanto. La vorrei vedere fuori più spesso. Se tu mi prometti che anche nella musica, nel cantare e nell’affrontare le canzoni, lo farai con quella verità e con quello spirito… se tu lo vuoi io sono pronto ad affrontare il serale di questo programma insieme a te“.