La caramella sulla cartelletta a C’è Posta Per Te, il lipsync durante i momenti musicali di Amici e gli scalini a Uomini e Donne, questi sono i dettagli iconici di Maria De Filippi. Se sapevamo già perché la conduttrice ha sempre con sé delle caramelle, adesso abbiamo anche scoperto come mai a U&D siede sui gradini. La conduttrice durante una chiacchierata con Raimondo Todaro gli ha spiegato perché ha scelto di stare seduta sulle scale del suo dating show pomeridiano.

“Raimondo ti voglio svelare il segreto degli scalini. la verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate ad un certo punto nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che era comodo e che avrei potuto fare da lì anche tutta la puntata. così sono sempre rimasta su quella gradinata”.