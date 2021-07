Maria De Filippi questa settimana è stata intervistata da ben due settimanali, Chi ed Oggi.

Su quest’ultimo la conduttrice ha parlato della dieta di Maurizio Costanzo (sempre ferrea, anche se gli ha sgamato un paio di caramelle Rossana ed un paio di Nutella Biscuits nascosti in un porta occhiali), della rottura sentimentale di suo figlio Gabriele con la fidanzata (la quarantena gli è stata fatale) e del perché lei non ha un profilo sui social.

“Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi niente di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in tv. Basta. Capisco i social per chi ci guadagna, come Chiara Ferragni. Un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia…”.

Ovviamente Maria De Filippi è stata generica e non ha fatto nomi ed a me, su due piedi, proprio non viene in mente nessun suo collega esposto quotidianamente in tv che usa i social molto spesso…….



Maria De Filippi parla della nuova edizione di Uomini e Donne

Una parola l’ha poi avuta per la nuova edizione di Uomini e Donne, confermata per il 21esimo anno consecutivo.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”.

Un cambiamento già sperimentato la scorsa stagione quando ha avuto sul trono Davide Donadei, Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio. Quattro tronisti decisamente più low profile degli anni precedenti. La Curcio, infine, è stata anche la prima “tronista curvy” della storia, come ha amato definirsi lei. Al momento però tutto tace sul trono gay, che ormai sembrerebbe essere stato accantonato per sempre.