…e poi ammette: “Me l’ha regalato, ma non l’ho letto”

Il libro di Giulia De Lellis è stato un grande successo editoriale e come prevedibile Maria De Filippi ha saputo della proposta che la Mondadori aveva fatto all’ex gieffina prima dell’annuncio ufficiale.

“Quando Mondadori le ha chiesto di scrivere l’autobiografia, lei era molto incerta” – ha confessato Maria De Filippi al settimanale Gente – “Non si sentiva una scrittrice e non lo è. Allora le ho detto: la gente da te non si aspetta un saggio di Umberto Eco, vuole conoscere la tua vita. E tu raccontagliela. Mondadori ti cerca per quello che sei”.

Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza), ha venduto centinaia di migliaia di copie ed una appartiene anche a Maria De Filippi, ma come confessato a FQ Magazine, non l’ha mai letta.

“Il libro? Me l’ha regalato ma non l’ho letto. C’ero quando gliel’hanno proposto, mi ha chiesto cosa ne pensavo. Il suo successo? Un chiaro segnale che la gente la apprezza e la preferisce a scrittori già “navigati”. Giulia non è stupida, su di lei c’è del pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne”.

E sempre su Giulia De Lellis, Queen Mary ha dichiarato: