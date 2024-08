Maria De Filippi sulle regine della tv: “Cadere dal trono è un attimo”

Sono più di 20 anni che Maria De Filippi colleziona successi televisivi, i suoi programmi su Canale 5 fanno record di share anche in piena estate, com’è successo con la nuova edizione di Temptation Island. La conduttrice stamani è stata ospite di Rudy Zerbi a Radio Deejay e ha risposto a diverse domande degli ascoltatori. Un ragazzo ha chiesto a Maria come ha fatto a partire da Pavia e diventare poi la regina della televisione. Umile come sempre la De Filippi ha specificato che il titolo di regina le è stato affibbiato, ma ha anche aggiunto che tutte le regine e i re della tv prima o poi subiscono un naturale declino e diventano sudditi. Secondo Kween Mary cadere dal trono è facilissimo e lei di troni se ne intende, quindi può solo avere ragione.

De Filippi: “Cadere è semplice, quando vai giù, vai giù per davvero”.

“Come ho fatto a partire da Pavia e diventare la regina del sabato sera? Sono andata via da Pavia perché mi ci hanno spedito, perché mia madre voleva che lavorassi, lavoravo a Milano, poi ho avuto un’offerta da Roma. Al sabato sera invece mi ci hanno messo altri, non è che l’ho chiesto io a dire la verità. Il titolo regina è il vostro, me lo hanno dato, poi dipende sempre da chi c’è dall’altra parte, perché è un attimo cadere dal trono. Ci metti un nano secondo, diventi principessa, poi suddito e poi cosa? Ranocchio. Poi capita a tutti quelli che lavorano in televisione questo declino, a un certo punto vai giù e quando vai giù vai giù davvero. Se uno fa più fatica a partire da Pavia o dalla provincia e affermarsi? No, a Pavia c’è l’università, poi è vicina a Milano, fai molta più fatica se abiti in un paesino del centro sud. A Pavia stai bene, è una città di provincia, ma senza nessun disagio e con una certa centralità. Io stavo benissimo a Pavia”.