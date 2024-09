Maria De Filippi sorprende la Ferilli alle registrazioni di Tu Si Que Vales

Continuano le registrazioni di Tu Si Que Vales (che tornerà in onda a partire da sabato 21 settembre) e ieri negli studi Elios è successo qualcosa di molto particolare. Maria De Filippi ha voluto fare un bellissimo regalo alla sua grande amica e collega, Sabrina Ferilli. L’attrice questa estate si è innamorata di un brano che è diventato virale sui social e ha maturato il desiderio di poter incontrare l’artista che ha firmato il pezzo.

La De Filippi ha saputo che la Ferilli è entrata in fissa con Rossetto e Caffè, il nuovo singolo di Sal Da Vinci e per questo ha fatto una sorpresa alla capitana della giuria popolare. Sal Da Vinci infatti è stato ospite della puntata registrata ieri di Tu Si Que Vales ed ha anche duettato con Sabrina, proprio sulle note del suo ultimo successo, Rossetto e Caffè (che spopola da mesi su Tik Tok).



“La De Filippi pare aver voluto fare una bel regalo all’amica Sabrina Ferilli. – si legge su SuperguidaTv – La conduttrice è entrata in studio raccontando che per tutta l’estate l’amica e collega non ha fatto altro che romperle le scatole con una canzone in particolare, una di quelle che è diventato un vero e proprio tormentone.

La De Filippi ha quindi chiesto alla produzione di mandare – come prova che quanto stava raccontando era assolutamente vero – in video alcuni messaggi ricevuti, durante le vacanze, da Sabrina Ferilli. Da qui tutti hanno capito che l’attrice è letteralmente impazzita per Sal Da Vinci e per la canzone Rossetto e caffé. Sabrina ha chiesto in tutti i modi all’amica di invitare Sal Da Vinci in una trasmissione. Detto, fatto!. Maria ha chiamato il cantante a Tu si que vales 2024 e così Sabrina ha potuto duettare con lui”.