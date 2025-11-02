Maria De Filippi si scusa con Gard ad Amici 25

Maria De Filippi, nota conduttrice di Amici, ha dimostrato ancora una volta che i grandi sanno riconoscere i propri errori. Durante l’ultima puntata, ha chiesto scusa al giovane allievo Gard, del team di Anna Pettinelli, per averlo chiamato “cicciottello” in precedenti occasioni. Dopo aver riflettuto sulle critiche ricevute, De Filippi ha capito di essere stata fuori luogo e ha deciso di scusarsi di fronte a milioni di telespettatori.

Il momento delle scuse è avvenuto mentre Paola, un’altra allieva, si esibiva in studio. Maria ha notato che Paola, visibilmente emozionata e con gli occhi lucidi, affrontava una questione personale legata alla sua immagine. Riconoscendo il suo stato d’animo, De Filippi ha cercato di rassicurarla, dicendo: “Ti prego non piangere, scusami”.

Successivamente, ha colto l’occasione per porgere le sue scuse a Gard. “Scusami, ho fatto una figuraccia, ora mi sento in colpa… ogni volta che ti vedo sul tapis roulant mi sento una ca**a e mi sento in colpa, scusami davvero”, ha affermato, mostrando sincerità. Gard ha risposto con un sorriso, rivelando di aver già smaltito qualche chilo e di essere impegnato a migliorare la sua forma fisica.

È importante notare che De Filippi non aveva inteso offendere Gard con la sua parola. Ha semplicemente capito che il tema del peso è delicato per il giovane e, realizzando il suo errore, ha prontamente fatto mea culpa.