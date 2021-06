Lo scorso 15 marzo Giuseppe Candela su Dagospia aveva riportato una flash news che parlava di malumori fra Maria De Filippi e Mediaset che avrebbero messo in crisi il rinnovo del contratto della conduttrice con l’azienda, in scadenza questo giugno. La colpa all’epoca era stata attribuita indirettamente addirittura a Barbara d’Urso.

“A rischio il futuro di Maria De Filippi a Mediaset” – ha scritto Dagospia – “Il contratto della conduttrice scadrà il prossimo giugno. Lo scivolone della d’Urso è l’ennesima goccia di un vaso pieno da tempo. Il malumore alla Fascino: cosa faranno i vertici del Biscione?”

Lo “scivolone” citato da Dagospia risalirebbe ad una puntata di Live Non è la d’Urso quando Pietro Delle Piane avrebbe definito Temptation Island “uno show” dove lui “recitava un ruolo”. La d’Urso ha immediatamente chiesto di cambiare discorso, ma poco dopo ha anche fatto delle precisazioni in merito alle dichiarazioni dell’uomo, che gli sono costate un denuncia.

Maria De Filippi resta a Mediaset

A distanza di tre mesi sempre Giuseppe Candela e sempre su Dagospia ha aggiornato la notizia: in seguito ad un “confronto necessario” Maria De Filippi ha rinnovato il contratto e resta a Mediaset anche la prossima stagione televisiva.

“Il contratto tra Fascino, Maria De Filippi e Mediaset scadrà tra qualche settimana. Come Dagospia aveva anticipato il rinnovo non era affatto un passaggio scontato, un confronto era necessario. La soluzione tra le parti sarebbe a un passo, la conduttrice e produttrice resterà a Mediaset anche per le prossime stagioni. Con autonomia e (spera) con il sostegno maggiore del gruppo. Piersilvio Berlusconi dopo aver trattenuto Paolo Bonolis ha quasi risolto la pratica De Filippi. Mediaset avrebbe mai potuto rinunciare a tutti i suoi programmi di successo che tengono in piedi Canale 5? La risposta è scontata e nota a tutti“.

Smentita anche la notizia che avrebbe visto Tina Cipollari lasciare Uomini e Donne.