Maria De Filippi, selfie con i fan alla camera ardente: è polemica

La camera ardente allestita per Maurizio Costanzo è aperta al pubblico e moltissimi fan sono andati a dargli l’ultimo saluto. Qualcuno ha pure beccato Maria De Filippi e – senza pudore alcuno – si sono avvicinati a lei non per farle le condoglianze, ma per chiederle una foto ricordo.

Le immagini stanno facendo il giro del web ed hanno ovviamente scatenato una polemica. Una delle foto è stata condivisa anche da Rita Dalla Chiesa, grande amica di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che ha così commentato: “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre“.

Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo pic.twitter.com/tSBYzPMf9a — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 26, 2023

Maria De Filippi, i fan che le chiedono un selfie scatenano una polemica

Anche la spunta blu Francesco Altomare che lavora in Mediaset ha commentato su Twitter: “Io devo decidermi a perdere totalmente fiducia nel genere umano“; così come Giuseppe Candela, storica firma di Dagospia: “Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva il c0glione che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può?“.

Io devo decidermi a perdere totalmente fiducia nel genere umano. #mauriziocostanzo pic.twitter.com/ipXe6tXAVD — Fran Altomare (@FranAltomare) February 26, 2023

Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva il coglione che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può? pic.twitter.com/04u7f3eFjn — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 26, 2023

Maria si è dimostrata una signora, i suoi fan che hanno approfittato del momento per avere un selfie con lei decisamente meno. I funerali di Maurizio si terranno domani.